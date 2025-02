Parma promosso in Serie A: il ritorno tra le grandi del calcio

Il Parma è stato promosso in Serie A dopo un pareggio 1-1 contro il Bari, ottenendo così la certezza matematica della promozione. La squadra, allenata da Fabio Pecchia, ha dimostrato il suo valore con 21 vittorie e 11 pareggi, conquistando la promozione sul campo insieme ai suoi tifosi. Il club emiliano ha festeggiato il ritorno nella massima serie con un gioco di parole, intitolando l’articolo “ParmAgain”. Questa promozione segna il ritorno del Parma in Serie A dopo aver concluso l’ultima stagione in Serie A al 12º posto e aver perso la semifinale playoff l’anno scorso.