Partenza con il botto per il Tre Penne, alla prima subito La Fiorita. Berardi: “Sfida emozionante, dovremo essere attenti a tutti i dettagli”

Il sipario sulla stagione 2024-2025 del Tre Penne si alzerà domenica pomeriggio a Montecchio, con la prima giornata di Campionato Sammarinese che ha regalato per la squadra di Città una partenza affascinante contro La Fiorita, squadra che per anni ha lottato e continua a lottare insieme ai biancazzurri per i vertici del calcio sammarinese.

Un Tre Penne che da inizio agosto ha ripreso ad allenarsi in vista della nuova annata. Il tecnico Nicola Berardi, ex della partita, racconta queste settimane di allenamenti: “Ho trovato un gruppo di giocatori con tanto entusiasmo e voglia di far bene. Abbiamo terminato con l’Europa il 18 luglio e abbiamo puntato su una preparazione più leggera per non forzare troppo. In generale però si sono allenati molto bene e si sta creando un bellissimo gruppo, le sensazioni sono molto buone”.

Sarà una sfida dal sapore particolare per tanti motivi: la prima di Berardi sulla panchina del Tre Penne in campionato, che vedrà opposto il suo omologo Stefano Ceci, condottiero dei biancazzurri per svariate stagioni; Amati e Guidi, ora con la casacca di Città, affronteranno il loro passato. “La partita con La Fiorita è sicuramente subito uno scontro diretto – ammette Berardi -, dovremo essere bravi a curare ogni dettaglio. Prevedo ritmi bassi a causa anche delle alte temperature, noi dovremo leggere con attenzione la partita, che potrebbe essere anche decisa da un singolo episodio. Ogni volta che affronto La Fiorita è una grande emozione, ma credo che forse lo sarà di più per Ceci che affronterà subito la società dove ha fatto tanto bene”.

“Essere l’allenatore del Tre Penne è una grande emozione – ha detto Berardi -, lo è stato in Europa e lo sarà sicuramente alla prima di campionato. Lavorerò al massimo per raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati”.