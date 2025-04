Pasqua e ponti di primavera, traffico da bollino rosso: ecco i giorni critici e le tratte più a rischio

Saranno oltre 10 milioni gli italiani in viaggio durante il periodo pasquale e i ponti di primavera. A rendere così favorevole l’occasione è la vicinanza tra Pasqua, 25 aprile e 1° maggio, che dà vita a un lungo periodo di mobilità su tutto il territorio nazionale. Ma con l’aumento delle partenze, cresce anche il rischio di traffico intenso e criticità sulla rete viaria, con giornate da bollino rosso già segnalate dalla Polizia Stradale.

Riviera e città d’arte tra le mete più gettonate

Le località balneari, tra cui la Riviera romagnola, e le città d’arte italiane saranno tra le principali destinazioni. Secondo le stime, si prevede un picco di viaggi per le gite di Pasquetta e i ponti successivi, con traffico particolarmente sostenuto lungo la Statale Adriatica SS16, l’A14, l’A2 del Mediterraneo, l’A19 in Sicilia, la SS1 Aurelia, la Romea e il Grande Raccordo Anulare di Roma.

Le giornate da bollino rosso

Venerdì 18 e sabato 19 aprile : traffico intenso per le partenze di Pasqua

Domenica 20 aprile (Pasqua) : flussi locali nella tarda mattinata

Lunedì 21 aprile (Pasquetta) : boom di spostamenti brevi verso mare e campagna

Martedì 22 e mercoledì 23 aprile : rientro dei vacanzieri con congestioni verso le grandi città

Giovedì 25 aprile : inizio del primo ponte primaverile

Domenica 27 aprile : sovrapposizione dei rientri pasquali con quelli del ponte

Mercoledì 30 aprile e giovedì 1° maggio : nuove partenze per il secondo lungo weekend

Domenica 4 e lunedì 5 maggio: ultima fase di rientri

Limitazioni ai mezzi pesanti

Per contenere la congestione, scatteranno limitazioni alla circolazione dei mezzi superiori a 7,5 tonnellate fuori dai centri abitati in questi orari:

18 aprile: 14:00–22:00

19 aprile: 09:00–16:00

20 e 21 aprile: 09:00–22:00

22 aprile: 09:00–14:00

25 aprile, 27 aprile, 1° e 4 maggio: 09:00–22:00

Piano Anas: via 1.045 cantieri

Per agevolare la circolazione, Anas rimuoverà l’80% dei cantieri presenti sulla rete stradale nazionale, pari a 1.045 interventi sospesi fino al 5 maggio. Per i restanti, inamovibili, sono stati predisposti percorsi alternativi. Al lavoro oltre 2.000 operatori tra personale tecnico e addetti alle sale operative, per monitorare h24 la situazione in tempo reale.

Polizia e carabinieri rafforzano i controlli

Per garantire la sicurezza, è previsto un potenziamento delle pattuglie su strade e autostrade, con il supporto di elicotteri per il controllo aereo nelle giornate di maggior afflusso.

Chi si mette in viaggio è invitato a consultare in anticipo gli aggiornamenti sulla viabilità e a pianificare partenze e rientri evitando le ore di punta. La primavera chiama… ma meglio evitare di rispondere bloccati in coda.