PasquaMarittima @ Papeete Beach – Milano Marittima dal 19 al 21 aprile: l’estate ’25 inizia con Nicola Zucchi, Samuele Sartini e DAMANTE

Una spiaggia d’eccellenza in cui rilassarsi tutto il giorno e grandi DJ ogni pomeriggio; servizi a cinque stelle per chi lo desidera e ingresso libero per tutti, sempre; tecnologia (audio e video) e show di livello assoluto ogni weekend e Sunset Ritual durante la settimana… raccontare i 25 anni di successi di Papeete Beach a Milano Marittima (RA) e di Villapapeete, la grande disco estiva che rappresenta la parte notturna del brand, è facile.

Tutto viene realizzato curando in ogni dettaglio, con stile… e pure con il sorriso e la voglia di accogliere che da sempre caratterizza la Romagna, per un pubblico che ha da 0 a 99 anni. Eppure, al tempo stesso raccontare la magia del Papeete è quasi impossibile. Il format, che tanti cercano di riproporre, è inimitabile. Era l’inverno del 1999 quando la proprietà, la famiglia Soldini-Casanova, al rientro da un viaggio ai tropici, decise di importare lo spirito caraibico a Milano Marittima. L’estate del 2000 fu la prima, quella che sta per iniziare è l’ennesima.

E, come sempre, il divertimento inizia a Pasqua, anzi il sabato prima di Pasqua, con PasquaMarittima.

Sabato 19 aprile 2025 lo staff in console e sul palco è all’altezza della situazione. Tra i DJ, spicca Nicola Zucchi. La sua energia e la sua classe in console si sentono forte e si sentono tutti. E’ come una Porsche 911: vagamente retrò, sicuramente chic e sempre attuale. E’ da sempre legato alla house anni ’80 e ’90 e continua a riproporre quel sound, sempre in modo nuovo… come fa Porsche con il suo modello 911. “Per me il dj è prima di tutto un collezionista di dischi che propone musica, mica una star che dall’alto del palco dà la benedizione a tutti”, racconta.

Domenica 20 aprile è la volta di Samuele Sartini. Proprio con Zucchi, tra l’altro, ha appena remixato “Ora che non ho più te”, il primo singolo che Cesare Cremonini ha tratto dal suo album “Alaska Baby”. Cremonini sta per partire in tour per cantare nei più importanti stadi italiani, mentre Samuele Sartini da anni fa scatenare i più importanti club italiani e non solo. La sua carriera è decisamente internazionale.

Lunedì 21 aprile al Papeete Beach sul palco è invece la volta di Andrea Damante, al mixer semplicemente DAMANTE. 2.5 milioni di fan solo su Instagram, personaggio mediatico di prim’ordine, ha una grande presenza scenica, certo… ma è prima di tutto un grande DJ. Da tempo infatti fa ballare molti dei più importanti club negli USA. Qui è stato in tour a fine marzo ’25, tra New York, Miami, Las Vegas e Los Angeles. Oltre 100.000 ascoltatori mensili solo su Spotify, DAMANTE ha appena pubblicato una coinvolgente versione “Parole Parole”, il classico interpretato da Mina, un brano prodotto con Feb e Usai.

E poi, come sempre il vero protagonista al Papeete Beach ed a Villapapeete è il pubblico, chi balla sul dancefloor o con i piedi nella sabbia. L’universo Papeete mette insieme persone d’ogni tipo, accomunate dalla voglia di ballare col sorriso, in un contesto in cui niente è lasciato al caso. Con Pasqua Marittima ricomincia la magia e non perdersela è una gran buona idea.

PasquaMarittima 2025 @ Papeete Beach – Milano Marittima (Ravenna)

19/4 DJs Nicola Zucchi, Alessandro Br1, Guidi. Voice: Ricky S, Mario Sognamiglio

20/04 DJs Samuele Sartini. Thor, Schenetti, Bollo. Guest DJ Samuele Sartini. Voice: Ricky S, Alo

21/4 DJs Damante, Marco Cavax, Payano, Giga, Vitto. Voice: Francesco Sarzi, Maicol Bassi

Papeete Beach, Villapapeete: two brands, one soul

Papeete mette insieme, a Milano Marittima (RA), la celeberrima spiaggia Papeete Beach e Villapapeete, location open – air serale e notturna aperta solo il sabato notte, dalla primavera all’autunno. Qui il divertimento inizia Pasqua e continua almeno fino a settembre. E non solo, Papeete Snow e Papeete Club Tour tutto l’anno fanno ballare Après-ski e disco di riferimento, in tutta Italia e spesso pure all’estero. Da 25 anni, Papeete Beach è un punto di riferimento per chi cerca il massimo in stile pop: sole, relax in spiaggia, beach party, sunset ritual… e più tardi dinner show e notti a Villapapeete, una location unica. Oltre che un vero e proprio fenomeno di costume, celebrato dai media e amato dai fan, Papeete è una realtà fatta di attenzione al servizio e ad ogni dettaglio della sua proposta.