Patto di Amicizia tra Lions di San Marino e Lions di Messina Host

Nella raffinata cornice del Grand Hotel di San Marino si è svolto l’annuale Intermeeting organizzato dal Lions Club San Marino Undistricted. I rappresentanti dei Lions Club amici di Rimini Host, Bologna Irnerio, Urbino e Fano, invitati per l’occasione, si sono ritrovati per una conviviale che ha testimoniato anche quest’anno lo spirito lionistico di amicizia col vicino territorio italiano. Per l’occasione si è unita una delegazione del Lions Club Messina Host, recentemente entrato a far parte della Fondazione Città Murate Lions.

Proprio il Lions Club San Marino Undistricted, già membro della Fondazione, si è fatto promotore dell’adesione del Lions siciliano nel prestigioso circuito “Città Murate Lions”.

Grazie all’interessamento del consigliere referente della Fondazione Conrad Mularoni, il Presidente del Lions Club San Marino Undistricted Giovanni Aliotta e il Presidente del Lions Club Messina Host Gianluca Puglisi hanno suggellato un Patto di Amicizia a coronamento di un percorso storico e culturale condiviso attraverso le antiche mura delle due città. Oltre che a Conrad Mularoni, un ringraziamento va anche all’Arch. Orazio Micali, Direttore del Museo Regionale di Messina che ne ha curato la documentazione storica fornita e trasmessa al recente Congresso Città Murate Lions tenutosi a Osimo (AN).

La giornata dell’Intermeeting si è aperta con una visita guidata, condotta da Chiara Macina, alla mostra dedicata all’artista sammarinese Aldo Volpini, allestita a Palazzo Graziani e curata dalla socia Lions Valentina Garavini. A seguire il gruppo ha avuto l’opportunità di effettuare una visita fuori programma a Palazzo del Governo.

Alla fine del pranzo conviviale, relatore di eccezione è stato il Prof. Maurizio Gobbi, noto dantista sammarinese, che ha deliziato culturalmente i presenti recitando, e soprattutto commentando, alcuni passi della Divina Commedia tradotti in latino da Frate Bertoldo da Serravalle.

Il giorno seguente il Presidente Aliotta, con alcuni soci Lions sammarinesi, ha organizzato, per la delegazione del Lions Club Messina Host, una visita guidata al Castello di Gradara. Qui, Fabio Fraternari, storico dell’arte, curatore della Mostra “Da Zanvettori all’ultima Castellana”, ha guidato i presenti all’interno delle sale nobili descrivendo con minuzia di particolari la vita che svolgevano le ultime famiglie proprietarie del Castello. La Mostra, cui ha collaborato anche la stilista Alberta Ferretti con abiti-gioiello dell’epoca di sua proprietà e da lei restaurati, ammiratissimi dai soci Lions, si è conclusa con un pranzo nel tipico Ristorante Al Mastin Vecchio con la consegna dei Libri sulla Storia del Palazzo del Governo di San Marino agli amici siciliani.