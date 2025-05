PD Santarcangelo. Incontro pubblico sul lavoro per promuovere i Referendum e attacco al governo che li censura con una circolare vergognosa

Sabato 10 maggio incontro pubblico all’Hotel Della Porta con l’avvocato Giuliano Zamagni sul tema “Difendiamo il lavoro” per promuovere

i Referendum. La segretaria del Pd Santarcangelo Paola Donini: “E’ importante parlarne, confrontarsi e presentarsi alle urne ed è vergognoso come il governo stia censurandoli con una circolare che vieta a Comuni e scuole di informare”

“Difendiamo il lavoro”. Questo il titolo dell’incontro pubblico organizzato dal Pd Santarcangelo per sabato 10 maggio alle 10 all’Hotel Della Porta per promuovere i quattro referendum sul tema in un dialogo con l’avvocato Giuliano Zamagni, specialista in diritto del lavoro e consigliere comunale del Partito Democratico a Rimini.

“Ma difendiamo anche la libertà di manifestare ed esprimere il proprio pensiero attraverso quello che è uno dei principali strumenti della democrazia quale il referendum, che il governo sta cercando di boicottare in tutti i modi. Non ultimo, con una circolare vergognosa che vieta ai Comuni e alle scuole di dare informazioni sui contenuti dei quesiti e l’appuntamento dell’8 e 9 giugno. Praticamente oscurato anche dall’informazione della Rai, che dovrebbe invece garantire un servizio pubblico e universale: i referendum sono strumenti di crescita collettiva e si cerca di censurarli” attacca la segretaria del Pd Santarcangelo Paola Donini.

“E’ fondamentale parlarne, informare, informarsi, confrontarsi su quello che è uno degli architravi della nostra Costituzione, che mette il lavoro al vertice, all’articolo 1, ed è ancor più vitale oggi, in un mondo in cui il precariato è dilagante e in cui la sicurezza sui luoghi di lavoro deve essere al centro dell’agenda politica visti i morti e feriti quasi quotidiani in ogni angolo del nostro Paese” prosegue Donini, che chiosa con un invito “ a tutta la cittadinanza a partecipare all’incontro di sabato e a recarsi alle urne come è doveroso fare a ogni tornata elettorale. Locale e nazionale”.

PD Santarcangelo