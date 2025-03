PDCS. ”RIDISEGNANDO SAN MARINO”. Sabato 2 dicembre, Sala Titano – Centro Congressi Kursaal

I prossimi mesi saranno cruciali per il perfezionamento dell’Accordo di Associazione con l’Unione Europea, al quale la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri sta lavorando con grandissimo impegno e il supporto della maggioranza di Governo.

Il PDCS ritiene questo passaggio strategico per il futuro sviluppo della Repubblica di San Marino. Quello che si sta definendo è un Accordo unico nel suo genere, che consentirà una maggiore integrazione nel mercato di riferimento europeo, un Accordo di Associazione che non impone vincoli stringenti come quelli degli Stati membri e che non inficia la nostra sovranità. Un Accordo che consentirà al nostro Paese di salvaguardare la propria identità e le proprie caratteristiche peculiari, permettendo al contempo di compiere un salto di qualità e di affacciarsi su nuove, importantissime opportunità come l’accesso a progetti, finanziamenti e strumenti che possono risultare determinanti per la crescita del nostro Paese.

Ritenendo necessario un percorso di massima condivisione e trasparenza con tutta la società civile: categorie economiche, parti sociali, forze politiche e la cittadinanza tutta, il PDCS organizza una Conferenza Politica dal titolo “Ridisegnando San Marino, una rinnovata sovranità, sostenibile e sostenuta con l’apporto di tutti”, in programma sabato 2 dicembre 2023, presso la Sala Titano del Centro Congressi Kursaal. I lavori saranno aperti da Gian Carlo Venturini, Segretario Politico del PDCS, introducendo: “Accordo UE: dove siamo e da dove siamo partiti”. La giornata si articolerà secondo il seguente programma:

ore 9:00 – 9:30 Accordo UE: dove siamo e da dove siamo partiti

Gian Carlo Venturini, Segretario Politico del PDCS

ore 9:30 – 11:00 1° Conferenza: IL CITTADINO AL CENTRO: WELFARE –POLITICHE SANITARIE – LAVORO – GIOVANI e FAMIGLIA

Mariella Mularoni, Segretario di Stato per la Sanità

Massimo Andrea Ugolini, Segretario di Stato per la Giustizia

Francesco Mussoni, Capogruppo Consiliare del PDCS

Con il contributo delle Associazioni di Categoria e Sindacali

ore 11:00 – 11:15 Coffee break (sala Libertas)

ore 11.30 – 13:00 2° Conferenza: NUOVE OPPORTUNITÁ PER SAN MARINO: SVILUPPO – INVESTIMENTI – ENERGIA – TERRITORIO – TURISMO

Marco Gatti, Segretario di Stato per le Finanze

Stefano Canti, Segretario di Stato per il Territorio

Con il contributo delle Associazioni di Categoria

ore 13:00 – 14:30 Pranzo (Sala Bastioni – piano terra)

ore 14:30 – 16:00 3° Conferenza: RIDISEGNANDO LE ISTITUZIONI: P.A. e DIGITALIZZAZIONE – RIFORME ISTITUZIONALI

Luca Beccari, Segretario di Stato per gli Affari Esteri

Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato per il Lavoro

Manuel Ciavatta, Vice Segretario Politico del PDCS

Con il contributo delle Associazioni di Categoria e Sindacali

ore 16:00 – 16:15 Coffee break (sala Libertas)

ore 16:30 – 18.00 Tavola rotonda con tutte le forze politiche sui temi trattati

San Marino, 30 novembre 2023 Ufficio Stampa PDCS