Pennabilli capitale dell’innovazione sociale: 15 progetti contro lo spopolamento dei borghi

Sarà Pennabilli a ospitare, il 27 e 28 giugno, l’evento conclusivo della Call Economie Abitanti 2024-2025, promosso da Appenninol’Hub e VORREI Impresa sociale, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e dell’Unione Europea. Per due giorni il borgo dell’entroterra riminese si trasformerà in una vera e propria capitale dell’innovazione sociale: verranno presentati 15 progetti d’impresa capaci di invertire la tendenza allo spopolamento che minaccia i piccoli comuni italiani.

Una risposta concreta alle aree in crisi: “Non diamo premi, creiamo futuro”

Negli ultimi vent’anni, l’Italia ha perso oltre il 22% della popolazione nei comuni sotto i 5.000 abitanti. Ma c’è chi risponde con azioni concrete: startup sociali, cooperative di comunità, gruppi di abitanti e imprese civili che, grazie al supporto di Appenninol’Hub (primo incubatore italiano per le aree interne), hanno dato vita a nuove economie locali fondate su inclusione, sostenibilità e innovazione.

«Non diamo premi, creiamo futuro» – è il motto dell’iniziativa, che ha accompagnato già oltre 50 borghi italiani verso nuovi modelli di sviluppo sociale e territoriale.

I protagonisti dell’edizione 2024-2025

L’appuntamento del 27 giugno si terrà all’Hotel Duca di Montefeltro con la cerimonia conclusiva della Call. Protagonisti saranno i 15 team selezionati che hanno partecipato al percorso gratuito del valore di 25.000 euro a progetto, articolato in quattro mesi di formazione, mentoring e team building.

Tra le iniziative presentate, ci sono:

Cooperative di comunità che gestiscono servizi essenziali nei piccoli comuni

Startup digitali per la valorizzazione delle produzioni locali

Imprese sociali che rigenerano immobili abbandonati generando occupazione

Nuovi modelli di coliving rurale per attrarre giovani e nomadi digitali

Ospite speciale della giornata sarà Davide Baruffi, Assessore alle Aree Interne dell’Emilia-Romagna, che illustrerà le strategie regionali per la valorizzazione dei territori marginali.

Coliving e nuovi modi di abitare

Il 28 giugno, l’evento si sposterà a Ca’Co – Casa CoLiving per un laboratorio esperienziale dal titolo “CoLiving per riabitare”, dedicato alle nuove forme dell’abitare e del lavorare nelle aree interne. Interverrà Alberto Mattei, presidente dell’Associazione Nomadi Digitali, insieme ad altri esperti e pionieri dell’economia rigenerativa.

Un modello che fa scuola in Europa

«La Call Economie Abitanti non è solo un programma formativo, ma un investimento collettivo su persone e territori» – spiega Andrea Zanzini, presidente di VORREI Impresa Sociale – «I partecipanti entrano in una rete nazionale di enti pubblici e privati che operano in tutta Italia, connessi da una visione comune».

I risultati delle edizioni precedenti parlano chiaro: realtà come M’Arrancio, Cooperativa Pixel, AppenniniForAll e La Casa di Tara sono oggi imprese attive che creano servizi e lavoro nei territori più fragili del Paese.

Il modello proposto – sostenuto, tra gli altri, da Camera di Commercio della Romagna, Confcooperative, EmilBanca e Fondo Sviluppo – sta attirando l’attenzione anche a livello europeo, come best practice replicabile nei processi di rigenerazione territoriale.