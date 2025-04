Pennabilli e il Parco del Sasso Simone e Simoncello: un viaggio nell’incontaminato paesaggio sonoro

Un’esperienza unica e immersiva nei suoni più autentici del Parco del Sasso Simone e Simoncello: il 12 e 13 aprile 2025 si terrà l’evento “SSSS!!! Suoni dal Sasso Simone e Simoncello”, due giorni dedicati alla scoperta e valorizzazione del paesaggio sonoro di questa straordinaria area naturale. Un appuntamento che inaugura il progetto Sonoria 2025, che mira a mappare partecipativamente i suoni del parco, dando voce a un patrimonio sonoro spesso dimenticato e invisibile.

L’iniziativa, che si svolgerà tra Pennabilli, Gaudia, Pianacquadio e Carpegna, offrirà ai partecipanti un’opportunità irripetibile per immergersi nei suoni che animano la natura e la cultura di questa zona montuosa dell’Appennino. Il programma prevede momenti di ascolto attivo, escursioni, incontri con esperti e attività pratiche di registrazione e rielaborazione sonora.

Il sabato 12 aprile, l’evento partirà alle 9.30 presso il MUSSS (Museo Naturalistico di Pennabilli) con un incontro introduttivo sul valore del paesaggio sonoro, condotto dalla ricercatrice Francesca Corradini e dalla musicista Serena Abrami. Seguirà un laboratorio esperienziale che porterà i partecipanti a scoprire il suono delle storiche campane di Pennabilli. La giornata si concluderà con un’escursione notturna nella località Gaudia, dove sarà possibile ascoltare il suggestivo coro delle rane e dei rospi, creando un’atmosfera unica e magica.

Domenica 13 aprile, l’ornitologo e musicista Vincenzo Alfano guiderà i partecipanti in un’escursione all’alba nella faggeta di Pianacquadio, dove si potrà vivere l’esperienza del canto degli uccelli, un appuntamento immancabile per gli amanti della natura e del suono. Il pomeriggio vedrà un approfondimento a Carpegna, con una visita alla Pieve di San Giovanni Battista e un’esplorazione sonora del patrimonio culturale immateriale, grazie alla collaborazione con l’Antica Stamperia Carpegna.

L’iniziativa, aperta a tutti senza necessità di competenze specifiche, vuole coinvolgere ogni appassionato di paesaggio, natura e suoni. L’obiettivo è sensibilizzare alla bellezza dei suoni naturali e culturali che spesso sfuggono all’attenzione, ma che sono una risorsa preziosa per la comunità.

L’evento rientra nell’ambito del progetto Sonoria, con il sostegno dell’Ente Parco Sasso Simone e Simoncello e l’organizzazione a cura dell’Associazione Culturale Ultimo Punto, in collaborazione con Cosmic Fringe Radio e Rimini Sound Map.

Per partecipare alle attività è necessaria la prenotazione. Le escursioni sono limitate a 25 partecipanti e per l’iscrizione è richiesta una quota di 20 € per entrambe le giornate, o 13 € per una sola giornata. I pasti sono a carico dei partecipanti, ma la colazione della domenica sarà offerta dagli organizzatori. Per l’alloggio, Pennabilli offre diverse strutture ricettive.