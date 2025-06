Pennabilli. “Prima dell’alba”: riti, soglie e visioni nella mostra esito della residenza artistica Serpe sotto la pietra. Apre il 29 giugno a Pennabilli, in occasione dell’inaugurazione della 54° Mostra Mercato Nazionale d’Antiquariato

Inaugura il 29 giugno Prima dell’alba, la mostra di PLAM studio, vincitore della call Serpe sotto la pietra, promossa da Chiocciola la casa del nomade APS nell’ambito del progetto Habitat, in collaborazione con Associazione Culturale Pennabilli Antiquariato, Placebo collective e Paesaggi Migranti.

Allestita nelle sale del Palazzo del Bargello, nel cuore del centro storico di Pennabilli, Prima dell’alba è l’esito di una residenza artistica che ha chiamato giovani creativi a reinterpretare il patrimonio immateriale del territorio – riti, credenze, simboli e narrazioni orali – attraverso linguaggi contemporanei. La mostra apre al pubblico in concomitanza con la 54° edizione della Mostra Mercato Nazionale d’Antiquariato di Pennabilli, e si inserisce nel programma di eventi “Fuori Mostra”.

PLAM Studio, collettivo multidisciplinare con base a Ferrara, ha condotto durante la residenza un’intensa ricerca sul campo, indagando pratiche magico-religiose radicate nella cultura popolare dell’Appennino. In particolare, il gruppo si è concentrato su due elementi simbolici fortemente evocativi: le maestadine, cellette votive poste nei crocicchi delle campagne, e il rito dell’Acqua di San Giovanni, ancora oggi praticato in molte comunità rurali.

Nella notte tra il 23 e il 24 giugno, in coincidenza con il solstizio d’estate e la festa di San Giovanni Battista, si raccolgono erbe e fiori spontanei — come iperico, rosmarino, lavanda, salvia, artemisia — lasciandoli in infusione nell’acqua per tutta la notte. L’acqua così preparata, secondo la tradizione, assume poteri rigenerativi e viene usata per lavarsi il viso al mattino, come gesto di purificazione e buon auspicio. Rito di passaggio tra buio e luce, notte e giorno, sacro e profano, è espressione di un sapere antico, femminile, condiviso, che continua a resistere al tempo.

Prima dell’alba si muove su questa soglia: quella tra serpe e pietra, tra l’invisibile che scorre sotto e il sacro inciso nella materia. Il titolo allude a quel momento sospeso in cui il mondo trattiene il respiro, prima che sorga il sole. Le installazioni realizzate da PLAM – frutto di raccolta visiva, documentazione, progettazione immersiva – invitano a ripensare il rito come gesto collettivo e come possibilità di futuro, traducendo memoria in immaginazione.

La mostra è visitabile gratuitamente dal 29 giugno al 13 luglio 2025, negli stessi orari della Mostra d’Antiquariato.

INFO MOSTRA

Prima dell’alba

A cura di PLAM Studio

Palazzo del Bargello, Pennabilli (RN)

29 giugno – 13 luglio 2025

Orari: feriali 16:00–21:00 | sabato e domenica 10:00–13:00 / 16:00–21:00

Ingresso gratuito

Serpe sotto la pietra è promossa da Pennabilli Antiquariato e Chiocciola la casa del nomade in collaborazione con Placebo collective e Paesaggi Migranti.

Serpe sotto la pietra è parte del progetto Habitat, un’iniziativa di Chiocciola la casa del nomade APS realizzata in partenariato con Associazione Culturale Pennabilli Antiquariato, finanziata da ActionAid International Italia E.T.S e Fondazione Realizza il Cambiamento nell’ambito del progetto The CARE – Civil Actors for Rights and Empowerment, cofinanziato dall’Unione Europea.

Il progetto Habitat favorisce l’incontro e la partecipazione della comunità locale attraverso diversi eventi, tra cui La Mossa, Nuovo Cinema Pennabilli – Cineforum di paese, il Festival Habitat 2024 e 2025, i GioveDiSopra, incontri, workshop e laboratori di formazione.