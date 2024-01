Per allarme bomba su auto chiusa l’autostrada A10 nel Savonese

Donna ha telefonato dicendo ‘ho paura di avere bomba a bordo’

Per un allarme bomba su un’auto è stata chiusa in direzione Francia l’autostrada A10 tra Borghetto e Pietra Ligure, in provincia di Savona.

L’allarme è stato lanciato da una donna che ha chiamato la sala radio di Autofiori affermando di “essere ferma in una piazzola di sosta” e di avere paura di “avere una bomba in auto”.

Sul posto si sono recati agenti della polizia stradale e sono stati chiamati gli artificieri da Genova. Le operazioni di controllo sono in corso.

Ansa