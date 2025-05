Perché non bisogna andare a votare nonostante La Russa? … di Sergio Pizzolante

Perché andare a votare, anche per votare no, significa far vincere il sì. Automatico.

E far vincere il sì significa questa cosa qui:

1. tornare a prima del Job Act quando eravamo arrivati a solo il 17% delle assunzioni a tempo indeterminato.

2. riammettere nel diritto del lavoro e sindacale un articolo 18 che è a tutela del massimalismo e del populismo e della burocrazia sindacale peggiore, quello dei Landini, per intenderci, lontani anni luce dalla grande storia della Cgil di Di Vittorio, Lama, Trentin.

3. Un articolo 18 che frena le assunzioni a tempo indeterminato e fa esplodere il precariato, il contrario di quanto sostengono i Landini.

4. Un art 18 che nemmeno il padre dello Statuto, Gino Giugni, aveva scritto così, come dichiarò anni dopo, perché aveva introdotto solo la “norma Nenni” del 57 che era a tutela della non licenziabilita’ dei sindacalisti nelle fabbriche, non della non licenziabilita per tutti. Fu il Pci, che non votò lo Statuto, ad imporre un emendamento al Senato che stravolse il significato dell’Art 18 voluto dai socialisti, da Nenni prima e Brodolini dopo. Brodolini lo sapeva e disse a Giugni: lo Statuto deve essere per i lavoratori e non per i lavativi.

5. con il Sì al Referendum si tornerebbe ad una versione tardo comunista del diritto sindacale e del lavoro, che è poi la strada dove va il Pd di Schlein, anti riformista, con la compagnia dei Fratoianni e dei Landini, contro anche i sindacati riformisti, dalla Cisl alla Uil. E’ una posizione di “potere”nelle fabbriche, i diritti non c’entrano. Nulla.