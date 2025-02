Perde il controllo della moto e finisce fuori strada, trasferito al ‘Bufalini’ un motociclista di 55 anni I rilievi della Polizia Locale di Cesena

Nel pomeriggio di ieri, domenica 16 febbraio, la pattuglia infortunistica della Polizia locale di Cesena ha rilevato un sinistro stradale in via Loreto dove un motociclista, per cause ancora al vaglio degli agenti del Comando ‘Fiorini’, ha perso il controllo del mezzo balzando sull’asfalto e terminando la propria corsa contro la recinzione di un’impresa locale.

L’uomo, un cesenate di 55 anni, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasferito all’ospedale ‘Bufalini’ con diverse lesioni multiple. Le sue condizioni tuttavia non destano particolare apprensione.

La dinamica dell’incidente, causato con ogni probabilità dall’alta velocità o da una distrazione, sarà presto chiarita anche grazie al supporto delle telecamere di sorveglianza presenti lungo il tratto stradale interessato dai rilievi. Stando a quanto riferito dagli agenti inoltre non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli.

Cesena, 17 febbraio 2025

L’Ufficio Stampa

Alessandro Notarnicola