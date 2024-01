Perticara. Incendio grave a Savignano di Rigo: danni ingenti e intervento dei vigili del fuoco

Nel tardo pomeriggio di mercoledì, un grave incendio ha provocato gravi danni a un’abitazione situata nell’entroterra di Savignano di Rigo. L’origine del rogo è stato un bidone della spazzatura in fiamme che ha causato la propagazione del fuoco. Per fortuna, i vigili del fuoco provenienti dalle stazioni di Forlì, Cesena e Novafeltria sono intervenuti immediatamente per contenere le fiamme e minimizzare i danni.

Le prime ricostruzioni indicano che l’incendio è stato causato da residui di cenere ancora incandescenti, che una residente aveva gettato nel bidone della spazzatura. La situazione è rapidamente sfuggita al controllo, dando origine a un incendio che si è propagato all’edificio. Fortunatamente, la donna era già andata a dormire e ha avuto la prontezza di mettersi in salvo.

Nonostante gli sforzi dei vigili del fuoco, i danni all’abitazione sono stati molto gravi. Le squadre di soccorso stanno lavorando senza sosta per contenere le fiamme e prevenire ulteriori danni. Aggiorneremo costantemente sulla situazione in evoluzione.