Pesaro accoglie il “Marche Pride 2025”: diritti, colori e partecipazione nel cuore della città

L’appuntamento con il Marche Pride 2025 è fissato per oggi, sabato 21 giugno, quando le strade della città si riempiranno di persone, bandiere e colori per una giornata dedicata ai diritti e alla visibilità della comunità LGBTQIA+.

La manifestazione, dal titolo “(R)esistenze Quotidiane”, si è aperta ufficialmente alle 10:30 di questa mattina nella sala del Consiglio comunale con una conferenza, ma il clou sarà nel pomeriggio con il corteo, che partirà alle 17:30 da piazzale della Libertà, nei pressi della Palla di Pomodoro.

Il percorso attraverserà alcuni dei punti nevralgici della città: viale Trieste, viale Napoli, calata Caio Duilio, ponte sul Foglia, lungofoglia delle Nazioni, fino ad arrivare a Campo di Marte in Baia Flaminia.

Viabilità temporaneamente modificata

Dalle 16 alle 18 sarà vietato il transito nel tratto di viale della Repubblica compreso tra viale Trento e viale Trieste. Dalle 17 scatteranno sospensioni temporanee della circolazione anche in:

Piazzale della Libertà

Viale Trieste

Viale Napoli (tra viale Trieste e viale Trento)

Viale Trento (tra viale Napoli e calata Caio Duilio)

Calata Caio Duilio

Rotatoria via Cecchi (porto)

Ponte sul Foglia (via Gorizia)

Lungofoglia delle Nazioni

Viale Parigi

In particolare, dalle 17:30 sarà vietata la circolazione in viale Parigi tra via Berna e via Baldi fino alla fine dell’evento.

Previsti anche divieti di sosta con rimozione:

Dalle 15 alle 19 in cinque stalli di viale della Repubblica

Dalle 17 alle 20 in cinque stalli sul lato mare di viale Parigi

Modifiche ai trasporti

Il servizio navetta gratuito “Viale Trieste” devierà temporaneamente su viale Cesare Battisti tra le 16:30 e le 18:30, mentre la navetta “Porto-Baia Flaminia” sarà sospesa tra le 17:30 e le 19:30.

I partecipanti potranno tornare utilizzando la stessa linea fino alle 21 o la linea Notturna, attiva dalla Baia dalle 23:50.