Pesaro. Albanese di 35 anni nasconde mezzo etto di cocaina nelle parti intime ed in albergo. La polizia lo arresta. Aveva precedenti anche nella provincia di Rimini

A Pesaro, la Squadra Mobile ha arrestato un uomo di 35 anni, di origine albanese, trovato in possesso di oltre mezzo etto di cocaina. L’uomo, senza permesso di soggiorno e con precedenti per droga nella provincia di Rimini, aveva nascosto la droga nelle parti intime e in una camera d’hotel dove alloggiava.

Gli agenti, che lo avevano pedinato nei giorni precedenti sospettando un suo coinvolgimento nello spaccio di droga in città, lo hanno fermato mentre rientrava nella struttura alberghiera. Durante la perquisizione, sono stati trovati 60 grammi di cocaina addosso all’uomo e altri 5,5 grammi nella sua stanza, già suddivisi in dosi pronte per la vendita. Inoltre, nella camera d’albergo sono stati rinvenuti 540 euro in contanti, considerati i proventi dell’attività di spaccio.

L’arresto è stato convalidato dal tribunale di Pesaro e il giudice per le indagini preliminari (GIP) ha disposto la custodia cautelare in carcere.