Pesaro, anziano trovato morto in casa: probabile malore improvviso. Accertamenti delle autorità in corso

Un drammatico ritrovamento ha scosso ieri mattina, martedì 29 luglio, il cuore di Pesaro, in via Perfetti, traversa del centralissimo Corso XI Settembre. Un uomo di 70 anni è stato scoperto senza vita nella sua abitazione, dopo che i familiari, preoccupati per la sua mancata risposta da diversi giorni, hanno deciso di lanciare l’allarme.

L’anziano, le cui condizioni di salute erano da tempo considerate precarie, non dava notizie di sé da domenica, circostanza che ha spinto il fratello a contattare le forze dell’ordine. A seguito della segnalazione, sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, il personale sanitario del 118 e una pattuglia della Polizia Locale di Pesaro.

I soccorritori, dopo aver fatto irruzione nell’appartamento, hanno purtroppo potuto solo constatare il decesso dell’uomo. Le prime ipotesi degli inquirenti indirizzano verso un malore improvviso come causa del decesso, ma saranno gli accertamenti medico-legali a fornire conferme precise nei prossimi giorni.

Il fratello, presente al momento dell’arrivo dei soccorsi, ha raccontato il crescente timore della famiglia, nata dalla prolungata assenza di comunicazioni da parte dell’anziano. Questo episodio evidenzia ancora una volta l’importanza di una rete di vicinanza e controllo, soprattutto per persone con fragilità di salute.