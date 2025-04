Pesaro, apre il primo Ketobar Market delle Marche: prodotti chetogenici e filosofia alimentare firmata Bastianelli

Dalla Romagna alle Marche, la visione di Mirco Bastianelli diventa realtà anche a Pesaro. Dopo l’esperienza pionieristica avviata nel 2022 con il primo risto-bar interamente chetogenico a Rimini, l’imprenditore cattolichino inaugura il primo store di rivendita Ketobar delle Marche, nel cuore della città.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 24 aprile alle ore 16.30, in Corso XI Settembre 69 (angolo via Mazza). L’inaugurazione, alla presenza del sindaco Andrea Biancani, sarà accompagnata da un ricco buffet gratuito firmato Ketobar.

“Abbiamo il desiderio di far conoscere la nostra filosofia anche nelle Marche – afferma Bastianelli, oggi trentenne – e questo nuovo punto vendita rappresenta il primo tassello di un progetto più ampio, che include e-commerce, franchising e collaborazioni sul territorio”.

Il nuovo Ketobar Market offrirà oltre 70 prodotti chetogenici: dalla cioccolata con soli 3 grammi di carboidrati alle pizze low-carb, dalle creme spalmabili keto-friendly alle immancabili piadine rivisitate in chiave salutista. Tutto all’insegna di una cucina senza zuccheri e povera di carboidrati, ma ricca di gusto e benessere.

“Per noi non si tratta di dieta, ma di filosofia di vita – sottolinea Bastianelli –. Il cibo deve appagare i sensi, far bene al corpo e non creare sensi di colpa. Nei miei negozi si viene per riscoprire il piacere del mangiare sano”.

Il punto vendita di Pesaro sarà aperto dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 20, con chiusura la domenica e il lunedì mattina. Non sarà solo un market, ma il primo passo verso un modello di ristorazione diffusa: i clienti potranno infatti gustare i piatti Ketobar anche in un locale convenzionato poco distante.

Dalla diagnosi al progetto di vita: la storia dietro il marchio Ketobar

L’idea alla base del progetto nasce da una vicenda personale. Ex ciclista, Bastianelli scopre nel 2019 di essere affetto da diabete di tipo 2. La terapia? Un’alimentazione chetogenica stretta. In sei mesi, i valori glicemici tornano nella norma. “Durante il cammino di Santiago, mentre affrontavo una sfida interiore, ho capito che volevo offrire agli altri ciò che aveva cambiato me: un luogo dove mangiare bene, senza zuccheri, e sentirsi accolti”.

Nel garage di casa sperimenta ricette, riformula gli impasti tradizionali, reinventa la pizza e la pasta. Nasce così Ketobar, oggi realtà consolidata a Rimini e in fase di espansione.

L’imprenditore annuncia anche l’apertura al franchising: “Chiunque voglia portare Ketobar nella propria città può scriverci a info@ketobar.it con la propria candidatura. Siamo pronti ad allargare la rete”.

Con l’apertura di Pesaro, Ketobar si prepara a una nuova stagione di crescita, promuovendo un’alimentazione che coniuga gusto, benessere e consapevolezza. Un viaggio che, partito dalla Romagna, promette di raggiungere tutta Europa.