Pesaro: arrestato per stalking mentre spia la sua ex dalla finestra

Un giovane pesarese è stato arrestato dalla Polizia di Stato per stalking, dopo essere stato colto in flagrante mentre spiava la sua ex compagna attraverso una finestra. L’arresto è avvenuto il 15 marzo (ma la notizia è stata diffusa solo poche ore fa) a seguito di un’indagine condotta dalla Squadra Mobile di Pesaro, a partire dalla denuncia della donna, che aveva già vissuto settimane di terrore a causa dei comportamenti persecutori dell’ex fidanzato.

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo non aveva mai accettato la fine della relazione sentimentale e aveva iniziato a tormentare la donna con continue telefonate, costringendola a bloccarlo su tutti i social. Nonostante ciò, il suo comportamento non si è fermato. La situazione è degenerata ulteriormente quando l’uomo ha cominciato a seguirla incessantemente, lasciando bigliettini minacciosi sul parabrezza della sua auto e di quella dei suoi familiari, chiedendo di incontrarla.

Il timore della donna è aumentato al punto che, dopo essersi sentita minacciata dalla presenza costante dell’ex, ha deciso di trasferirsi temporaneamente dai genitori. Inoltre, sospettando che l’uomo avesse duplicato la chiave di casa, ha provveduto a cambiare la serratura della porta per garantirsi una minima sicurezza.

Il culmine della vicenda si è verificato il 15 marzo, quando, mentre la donna rientrava brevemente a casa, l’ex compagno ha cercato di spiarla attraverso una finestra. In quel momento, gli agenti della Squadra Mobile lo hanno sorpreso e arrestato, ponendo fine a un incubo che durava ormai da mesi.

L’arresto è avvenuto in flagranza di reato per atti persecutori, reato per il quale l’uomo dovrà rispondere davanti all’autorità giudiziaria.