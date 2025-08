Pesaro, auto esplode nella notte vicino al cimitero: tanta paura nei residenti ma nessun ferito

Un boato improvviso, fiamme altissime e una notte che si è trasformata in incubo per i residenti della zona del cimitero centrale. È successo ieri, giovedì 31 luglio, pochi minuti prima dell’una: un’esplosione ha squarciato il silenzio notturno, preceduta da urla e seguita da un incendio che ha completamente divorato un’automobile parcheggiata nei pressi del camposanto.

Il rogo ha allertato immediatamente i soccorsi. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente e hanno domato le fiamme prima che potessero propagarsi ad altri veicoli o strutture. L’intervento ha evitato ulteriori danni, mentre i carabinieri hanno messo in sicurezza l’area e avviato le prime verifiche per capire cosa abbia innescato l’esplosione.

Fortunatamente, non si registrano feriti. L’auto era in sosta in un parcheggio adiacente al cimitero, ma al momento non sono state comunicate ipotesi ufficiali sulle cause dell’incendio. Restano quindi da chiarire le circostanze dell’accaduto, su cui le forze dell’ordine stanno lavorando con attenzione.

Il fragore e le fiamme visibili anche a distanza hanno scosso il sonno di molti abitanti del quartiere, che ora attendono risposte su quanto accaduto.