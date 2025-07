Pesaro, auto sfonda la recinzione e finisce fra gli sdrai a bordo piscina: paura all’alba

Un risveglio fuori dall’ordinario quello di oggi, mercoledì 2 luglio, nella tranquilla zona di via delle Rondini, a Pesaro, dove un’auto ha compiuto un breve ma spettacolare volo terminato nell’area piscina del Ledimar, a pochi metri dalla vasca. Un incidente singolare che, per una fortunata coincidenza, non ha causato feriti ma che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia.

Tutto è accaduto attorno alle 7 del mattino. Un’utilitaria, parcheggiata in pendenza lungo la strada sovrastante, ha cominciato a muoversi autonomamente. Senza nessuno a bordo, ha percorso la discesa fino a sfondare la recinzione del centro ricettivo, terminando la sua corsa nell’area piscina, tra due ombrelloni ancora chiusi.

Il veicolo si è arrestato con la parte anteriore incastrata nel pavimento della zona inferiore del Ledimar. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di un’auto lasciata in sosta senza il freno a mano correttamente inserito. L’ipotesi prevalente è quindi quella di una manovra di parcheggio maldestra, culminata nel rotolamento incontrollato del mezzo.

A evitare conseguenze drammatiche è stato il fattore orario: nessuno si trovava né nella piscina né nei pressi dell’area al momento dell’incidente. I Vigili del Fuoco, intervenuti prontamente sul posto, hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’auto e dell’area interessata.

Sulla dinamica completa dell’accaduto sono in corso ulteriori accertamenti, ma la causa più probabile sembra essere legata a una semplice disattenzione. Resta lo spavento e la consapevolezza che, se l’episodio fosse avvenuto solo un’ora più tardi, le conseguenze avrebbero potuto essere ben più gravi.