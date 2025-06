Pesaro, controlli straordinari sul lungomare: un arresto e una denuncia nel week-end

Raffica di controlli sul lungomare pesarese nella notte tra domenica e lunedì: è questo l’esito dell’operazione straordinaria disposta dalla Questura con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e vivibilità nella zona turistica di viale Trieste e del porto, in concomitanza con l’avvio della stagione estiva.

Durante le attività di pattugliamento, gli agenti hanno identificato complessivamente 64 persone, con particolare attenzione alla prevenzione di reati predatori. Due i casi degni di rilievo: un 45enne italiano, colpito da un ordine di carcerazione cautelare per una rapina in concorso avvenuta nel Napoletano, è stato arrestato e condotto in carcere. Un altro soggetto, straniero, è stato invece denunciato per aver violato il divieto di ritorno nel comune di Pesaro.

L’intervento rientra nel piano coordinato in Prefettura per monitorare e tutelare la sicurezza delle aree costiere più frequentate, in particolare durante il fine settimana. Nessuna criticità è stata riscontrata per gli altri soggetti controllati.