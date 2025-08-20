Pesaro, controlli sul lungomare: piccoli furti e comportamenti molesti nelle strutture ricettive

Una giornata movimentata ieri, martedì 19 agosto, sul lungomare di Pesaro, dove le Volanti hanno effettuato diversi interventi in risposta a segnalazioni di piccoli furti e disturbi in alcune strutture ricettive.

Tre hotel sono stati teatro di furti minori, tutti compiuti approfittando dell’assenza temporanea del personale alla reception. In un caso, un giovane di origine straniera è stato sorpreso in possesso di una pesa elettronica sottratta da una delle strutture e denunciato dagli agenti.

Altri interventi hanno riguardato un soggetto molesto che tentava di accedere agli hotel senza avere prenotazioni, creando disagio tra ospiti e personale. Parallelamente, le forze dell’ordine hanno ricevuto segnalazioni di comportamenti molesti rivolti a un bar e a due giovani ragazze che passeggiavano lungo la zona del lungomare.

Le operazioni delle Volanti sottolineano l’attenzione costante della polizia locale nel garantire sicurezza e ordine nelle aree più frequentate dai turisti, intervenendo prontamente sia per reati di lieve entità sia per prevenire situazioni di disagio per residenti e visitatori.