Pesaro, doppio furto nella notte: un uomo denunciato due volte in poche ore

Una notte movimentata per la Polizia, che ha identificato e denunciato due persone coinvolte in due distinti episodi di furto avvenuti nei giorni scorsi. Un uomo, già fermato poco dopo mezzanotte per un furto su un’auto in sosta, è stato successivamente riconosciuto come autore anche di un secondo colpo compiuto alle prime luci dell’alba.

Il primo intervento è scattato verso la mezzanotte, quando una pattuglia della Volante è stata inviata in via del Carso, dove era stata segnalata la presenza di due individui intenti a rovistare dentro un’auto parcheggiata. Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno rintracciato i sospetti poco distante, in via Montenevoso, e li hanno bloccati per un controllo.

Durante la perquisizione, uno dei due aveva con sé due paia di occhiali, uno dei quali risultato rubato proprio dal veicolo preso di mira. Per questo entrambi sono stati denunciati per furto in concorso, con la redazione dei verbali e la consegna delle copie degli atti a loro carico.

Ma la vicenda ha avuto un seguito inatteso. Alle 5:10 del mattino, la stessa Volante è intervenuta di nuovo, questa volta al Parco Miralfiore, dove era stato segnalato un furto all’interno di un’attività commerciale. I ladri, introdottisi nel locale dopo aver infranto un vetro, si erano già allontanati all’arrivo degli agenti, ma la fuga precipitosa ha lasciato indizi inequivocabili: un paio di occhiali identici a quelli sequestrati poche ore prima e la copia di un verbale rilasciato proprio a uno dei denunciati.

A quel punto, la connessione tra i due episodi è apparsa evidente. Uno dei due uomini già denunciati nel primo intervento è stato riconosciuto anche come autore del secondo furto e per questo denunciato una seconda volta, a poche ore di distanza.

Oggi, ad indagini pressoché concluse, la Polizia ha confermato la ricostruzione completa degli eventi, sottolineando la tempestività degli interventi e la rapidità con cui sono stati raccolti gli elementi per attribuire le responsabilità. Le indagini proseguono per chiarire se i due episodi possano essere collegati ad altri furti avvenuti di recente nella zona.