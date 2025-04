Pesaro e Urbino, massaggiatore arrestato per pedopornografia: scoperto sito con manuale per pedofili

Una operazione condotta dalla Polizia di Stato ha portato all’arresto di un massaggiatore di 36 anni di Pesaro Urbino, coinvolto in un’inchiesta internazionale sulla pedopornografia online. L’uomo è stato sorpreso in possesso di un vasto archivio di materiale pedopornografico e coinvolto nell’accesso a un sito del dark web dedicato alla diffusione di contenuti illegali. L’operazione ha portato anche all’indagine di altre 15 persone in tutta Italia.

Il massaggiatore pesarese è stato trovato in possesso di numerosi file illeciti e di criptovalute utilizzate per accedere a piattaforme come “KidFlix”, che riproducevano contenuti a tema pedopornografico. Tra le scoperte più inquietanti, anche il sito dark web “Wikipedo”, che includeva un vero e proprio manuale destinato ai pedofili, con istruzioni su come compiere atti illeciti.

L’operazione, denominata “Stream”, ha coinvolto anche le autorità tedesche e si è concentrata sulla perquisizione di dispositivi informatici e wallet digitali, identificando un giro internazionale di traffico di contenuti pedopornografici. Questo caso sottolinea come lo sfruttamento sessuale dei minori sia una minaccia crescente alla sicurezza interna dell’Unione Europea, un crimine che trova nel web una delle sue principali vie di diffusione.