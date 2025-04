Pesaro. Fermato un uomo per molestie a giovani in centro città

Un uomo è stato arrestato dalla Squadra Volante della Questura dopo essere stato segnalato per aver molestato alcune ragazze nei pressi della fermata dell’autobus in Piazzale Matteotti, lunedì 1° aprile. La situazione è emersa grazie alla denuncia di una giovane maggiorenne, che si è presentata in Questura visibilmente turbata per raccontare l’accaduto.

La descrizione fornita dalla testimone ha consentito agli agenti di rintracciare rapidamente il sospetto nella stessa area. L’individuo, che era già noto alle forze dell’ordine per comportamenti analoghi, era in stato di ebbrezza al momento del fermo. Durante le operazioni di controllo, gli agenti hanno anche individuato altre due ragazze minorenni, di 13 e 14 anni, che hanno confermato di aver subito molestie da parte dello stesso uomo.

Attualmente, le indagini sono in corso e la posizione del fermato è sotto esame da parte dell’autorità giudiziaria. Questo episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nelle zone centrali della città, frequentate da molti giovani e cittadini.