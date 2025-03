Pesaro. Giustizia e sicurezza in bilico: la lotta dell’avv. Elena Fabbri per le donne vittime di violenza

Nella Giornata contro la violenza sulle donne, l’avvocatessa Elena Fabbri, impegnata nella difesa di donne vittime di violenza e membro dell’associazione Gens Nova, è al centro dell’attenzione per il suo lavoro di sostegno legale, psicologico e sociale.

Recentemente si è occupata di due donne vittime di stupro da parte del loro ex, F.M., un ristoratore pesarese di 48 anni, condannato in appello a 10 anni e 4 mesi di reclusione che recentemente ha rimosso il suo braccialetto elettronico ed è fuggito, generando ansia e paura tra le sue vittime. Inoltre, Fabbri mette in evidenza la necessità di una maggiore sicurezza per le vittime e una certezza nella pena per i colpevoli, citando l’esempio dell’evasione di Marcelli e la paura costante delle sue vittime.

Fabbri sottolinea, in un’intervista ad un media, la drammatica statistica di 106 donne uccise nel 2023 rimarcando l’assenza di educazione ai sentimenti e di accettazione del rifiuto. Critica la tendenza tra i giovani, specialmente su TikTok, di glorificare la gelosia tossica nelle relazioni.

L’avvocatessa conferma il suo impegno a non lasciare sole le sue assistite, esprimendo gratitudine alle forze dell’ordine e auspicando che Marcelli venga presto assicurato alla giustizia, un gesto significativo per il 25 novembre, Giornata contro la violenza sulle donne.