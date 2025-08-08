Pesaro, grave incidente a Montelabbate: autocarro travolge scooter, 53enne trasportata in eliambulanza a Torrette

Questa mattina, venerdì 8 agosto, poco dopo le 7:30, lungo la Strada del Montefeltro, vicino allo stabilimento Pica, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un autocarro e uno scooter 125. Durante una manovra di immissione sulla carreggiata, il camion ha urtato lo scooter guidato da una donna di 53 anni.

A seguito dell’impatto, la conducente dello scooter ha riportato la frattura del bacino. Rimasta cosciente per tutta la durata dell’intervento, è stata soccorsa immediatamente dal personale del 118 e successivamente trasportata in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, per ricevere le cure necessarie.

La Polizia Locale ha temporaneamente chiuso la strada in un senso di marcia per permettere i rilievi di legge e facilitare le operazioni di soccorso, provocando rallentamenti al traffico.

Le autorità stanno ancora indagando per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente e individuare eventuali responsabilità.