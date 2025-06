Pesaro, il virologo Burioni critica il repellente anti zanzara tigre promosso dal sindaco: “Non è efficace”

Con l’arrivo dell’estate torna puntuale il problema della zanzara tigre a Pesaro, un insetto che può veicolare malattie anche gravi come la dengue. Sul tema è intervenuto il virologo Roberto Burioni, che sui suoi profili social ha sollevato dubbi sull’efficacia del repellente distribuito nelle farmacie comunali e promosso dal sindaco Andrea Biancani.

Burioni ha spiegato che il prodotto pubblicizzato dal Comune, presentato in una foto con il sindaco, non contiene sostanze attive riconosciute come efficaci contro le zanzare, come DEET o icaridina. Al contrario, si tratta di un repellente a base di oli vegetali, che secondo il virologo hanno un’efficacia molto limitata o nulla. Il medico ha quindi sottolineato l’importanza di non illudere i cittadini con prodotti che potrebbero farli sentire protetti senza garantire una reale difesa, mettendo a rischio la salute pubblica.

Il Comune e Aspes, la società che gestisce le farmacie comunali, hanno replicato precisando che il prodotto mostrato in foto è pensato per i bambini o per chi ha la pelle particolarmente sensibile, mentre nelle farmacie sono disponibili anche altri repellenti contenenti DEET o icaridina, più efficaci ma meno indicati per i più piccoli. Sono i farmacisti a consigliare il prodotto più adatto alle singole esigenze.

Nel frattempo, è partita la campagna di disinfestazione antilarvale, con trattamenti periodici nelle caditoie e nei tombini cittadini, mentre nelle farmacie comunali vengono distribuiti gratuitamente prodotti larvicidi da utilizzare nelle abitazioni. Inoltre, è attiva una promozione per l’acquisto di spray repellenti a prezzo ridotto, con in omaggio una penna stick da applicare dopo la puntura.

La polemica mette in evidenza l’importanza di un’informazione chiara e trasparente e di prodotti realmente efficaci per combattere la diffusione delle zanzare tigre e proteggere la salute pubblica.