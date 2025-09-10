Pesaro, in casa cocaina e contanti: arrestata una coppia dalla Squadra Mobile

Blitz della Squadra Mobile della Questura di Pesaro e Urbino: un uomo e una donna sono stati arrestati dopo che nella loro abitazione sono stati trovati cocaina già suddivisa in dosi, denaro contante, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Secondo gli inquirenti, la coppia conduceva in apparenza una vita ordinaria, dietro la quale però celava un’attività ben più organizzata e strutturata di quanto potesse sembrare.

Gli agenti hanno proceduto al sequestro dello stupefacente e del materiale utile per la presunta attività di spaccio. Entrambi i fermati sono stati tratti in arresto. Nella giornata di ieri, martedì 9 settembre, si è svolta l’udienza di convalida davanti all’autorità giudiziaria, che ha confermato le misure adottate.

L’operazione si inserisce nell’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti portata avanti dalla Polizia di Stato sul territorio provinciale, con l’obiettivo di arginare la diffusione delle droghe e tutelare la sicurezza dei cittadini.

Un intervento rapido e mirato, che ha interrotto quello che gli investigatori della Mobile hanno definito un canale pronto ad alimentare il mercato locale della cocaina.