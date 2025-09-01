Pesaro, incendio nella zona industrial: nube visibile a chilometri di distanza

Momenti di apprensione nella mattinata di domenica 31 agosto, quando intorno alle 7 un violento incendio è divampato all’interno della Sider Rottami, azienda della zona industriale specializzata nel recupero e trattamento di materiali metallici.

Una densa colonna di fumo nero si è alzata in cielo, visibile anche a distanza, attirando l’attenzione di residenti e automobilisti. Sul posto sono intervenute più squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per circa un’ora e mezza prima di avere la meglio sulle fiamme.

A supporto è intervenuto anche il personale dell’ARPAM, incaricato di monitorare la qualità dell’aria: dai primi rilievi non risultano dati preoccupanti né rischi immediati per la popolazione, anche se le verifiche proseguiranno nelle prossime ore.

Il rogo ha causato danni materiali all’azienda ma, fortunatamente, non ci sono feriti. Restano ancora da chiarire le cause, che potrebbero essere legate a un guasto tecnico o all’autocombustione dei materiali stoccati.