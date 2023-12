Pesaro. Intensificati i controlli nei locali di gioco e scommesse: chiusa un’attività

Durante l’operazione congiunta della Squadra Mobile della Questura di Pesaro e Urbino, personale della Divisione PASI e responsabili dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, svolta nel periodo dal 28 novembre al 7 dicembre 2023, sono state controllate 11 Sale Slot-Vlt e Raccolta Scommesse al fine di garantire la legalità e la trasparenza all’interno del settore dei giochi e delle scommesse, spesso soggetto ad abusi e irregolarità.

Complessivamente, durante l’operazione sono state identificate 29 persone coinvolte, di cui 11 con precedenti di polizia, evidenziando la necessità di controlli specifici per contrastare l’ampia diffusione dell’illegalità.

Durante i controlli sono state riscontrate diverse irregolarità in alcune delle attività visitate. In particolare, è stato emesso un provvedimento di diffida nei confronti di un’esercizio commerciale che premiava solo alcuni giocatori considerati più “meritevoli”, discriminando così i clienti abituali. Inoltre, è stata proposta la chiusura temporanea di un’altra attività per la mancanza del “preposto” all’interno del locale.

L’intervento mirato delle autorità dimostra il loro impegno nel mantenere l’ordine pubblico e garantire il rispetto delle norme vigenti nelle attività commerciali.