Pesaro, maltempo e disagi anche nell’entroterra: Vigili del Fuoco impegnati in 170 interventi

Il maltempo che ieri ha interessato il territorio pesarese ha lasciato dietro di sé un quadro di disagi e interventi urgenti. Le squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Pesaro Urbino hanno registrato circa 170 interventi a partire dal pomeriggio di giovedì 21 agosto 2025, principalmente per rami e alberi abbattuti sulle strade, che hanno creato situazioni di pericolo e rallentamenti alla circolazione.

Oggi, venerdì 22 agosto, il lavoro dei Vigili del Fuoco prosegue senza sosta: l’obiettivo è completare la rimozione delle piante cadute e garantire la messa in sicurezza delle principali arterie viarie. Non si segnalano feriti, ma le autorità locali mantengono alta la soglia di attenzione, pronte a intervenire in caso di nuovi fenomeni temporaleschi.

L’allerta rimane dunque massima, con squadre già operative sulle strade maggiormente colpite. La Protezione Civile e le autorità locali invitano la cittadinanza alla prudenza e a seguire le informazioni sulla viabilità in tempo reale, in attesa del ritorno a condizioni meteo stabili.