Pesaro, operazione sicurezza: controlli in zona stazione e parchi cittadini. Arrestato 28enne

Nei giorni scorsi, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli nell’ambito di un servizio coordinato interforze nelle aree sensibili della città, in particolare nei pressi della stazione ferroviaria, nel parco Miralfiore e in piazzale Matteotti. L’operazione mirava a contrastare fenomeni di microcriminalità e degrado urbano, con particolare attenzione allo spaccio di droga e ai comportamenti molesti.

Durante l’attività di controllo, due giovani sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti e segnalati alle autorità competenti, mentre un altro individuo è stato sanzionato per ubriachezza molesta. Gli agenti della Squadra Mobile hanno inoltre tratto in arresto un cittadino straniero di 28 anni, sorpreso in flagranza di reato mentre era impegnato nell’attività di spaccio nei giardini antistanti la stazione ferroviaria. L’uomo aveva con sé oltre venti dosi di hashish pronte per essere vendute.

L’operazione si inserisce in un piano di monitoraggio rafforzato volto a garantire maggiore sicurezza nelle zone più a rischio della città. I controlli proseguiranno nelle prossime settimane, con un’attenzione particolare agli episodi di degrado e criminalità che minano la vivibilità degli spazi pubblici.