Pesaro. Senigallia, tragedia sull’A14: giovane perde la vita in un incidente

Un grave incidente stradale ha segnato l’alba di lunedì 2 giugno sul tratto marchigiano dell’autostrada A14, in direzione nord, nei pressi del chilometro 201, poco distante dal casello di Senigallia. A perdere la vita è stato un giovane conducente di 31 anni, rimasto coinvolto in un ribaltamento della propria auto.

Dalle prime informazioni raccolte, il giovane viaggiava da solo a bordo di una Lancia Y quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo. L’auto è finita sulla corsia d’emergenza, dove ha violentemente impattato contro il guardrail, per poi ribaltarsi. L’allarme è stato dato da un automobilista di passaggio intorno alle 5:30 del mattino.

Sul luogo dell’incidente sono tempestivamente intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e la polizia stradale di Fano. Purtroppo, per il conducente non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo, con il corpo rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo, estratto successivamente dai pompieri.

Fortunatamente, nessun altro veicolo è stato coinvolto e il traffico sull’autostrada non ha subito rallentamenti o chiusure. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente per stabilire se si sia trattato di una perdita di controllo autonoma o se altri fattori abbiano contribuito all’evento.

La salma è attualmente sotto sequestro, e il Pubblico Ministero valuterà se disporre l’autopsia per chiarire ulteriormente le dinamiche dell’incidente.