Pesaro. Tre giovani scomparsi dopo una serata insieme: le ricerche continuano nelle Marche

Tre minorenni sono scomparsi dopo aver trascorso la sera di sabato insieme e non sono più tornati a casa. I genitori, notando l’assenza dei figli nella mattina successiva, hanno avvisato le autorità, che hanno immediatamente avviato le ricerche. Le famiglie coinvolte sono apparse preoccupate per il silenzio e l’assenza dei ragazzi, di età compresa tra 15 e 17 anni.

Le indagini hanno portato a ipotizzare uno spostamento verso il sud delle Marche, con un’ipotesi confermata dal tracciamento degli smartphone. I dispositivi mobili dei tre ragazzi sono stati spenti in prossimità di San Benedetto del Tronto, dove sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza della stazione ferroviaria mentre salivano su un treno partito da Pesaro, nella serata di sabato.

Le autorità stanno seguendo questa pista, che si basa anche sulla localizzazione dei telefoni, e stanno coordinando le ricerche in tutta la regione. La sera di domenica, uno dei ragazzi ha chiamato i genitori per rassicurarli, affermando che stavano tutti bene, ma da quel momento non sono più stati rintracciati.

Le ricerche sono state estese a tutta la regione delle Marche, con l’intervento di forze dell’ordine e autorità locali. La sparizione dei tre giovani resta al centro dell’attenzione, mentre proseguono le indagini per trovare eventuali tracce o spiegazioni sulla loro scomparsa.