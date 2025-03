Pesaro. Vandalismo in centro storico: 15enne sorprende i carabinieri dopo il raid notturno

Pesaro – Un episodio di vandalismo ha colpito il centro storico di Pesaro, dove un gruppo di giovani ha danneggiato vasi, fioriere e bidoni in via Tebaldi. Tra i responsabili è stato identificato un ragazzo di soli 15 anni, fermato dai carabinieri mentre tentava di allontanarsi dal luogo del misfatto. Non era solo: con lui si trovava almeno un altro coetaneo, che è riuscito a scappare.

Le indagini sono già in corso, con le forze dell’ordine che stanno analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza per risalire all’intero gruppo coinvolto. Il raid notturno ha avuto luogo tra sabato e domenica, in una zona rinomata per la sua bellezza e il decoro urbano curato da residenti e commercianti.

L’episodio ha suscitato una reazione immediata sui social, dove un video condiviso da un residente ha mostrato la devastazione causata. Il sindaco Andrea Biancani ha commentato l’accaduto, esprimendo indignazione per l’ennesimo atto di vandalismo in città. Questo evento si inserisce in una serie di danneggiamenti recenti, tra cui quelli avvenuti in largo Miccichè, dove i responsabili erano stati poi identificati grazie alle registrazioni video.

Il 15enne non risulta essere tra i noti autori di precedenti vandalismi, ma è parte di un gruppo di giovani che frequentano regolarmente la zona. In risposta a questo e ad altri episodi, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli, lanciando l’operazione “Alto impatto” per monitorare il centro e le aree limitrofe.

Nel frattempo, il Comune ha già provveduto a rimuovere i detriti lasciati dal vandalismo, ripristinando la pulizia di via Tebaldi. Biancani ha sottolineato l’importanza della videosorveglianza, con circa 500 impianti dislocati in tutta la città, e ha annunciato iniziative per coinvolgere i giovani attraverso programmi educativi, per affrontare il problema anche da un punto di vista sociale.