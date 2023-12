Pesaro. Vigili del fuoco occorsi questa notte per spegnere un incendio a due cassonetti

In un parcheggio adiacente a un supermercato della città, si è verificato un incendio che ha coinvolto diversi cassonetti. Due autobotti dei vigili del fuoco sono state impiegate per controllare e spegnere l’incendio. Durante l’operazione, è stata prestata particolare attenzione alla sicurezza dell’area circostante.

Purtroppo, alcune autovetture parcheggiate nelle vicinanze hanno subito danni a causa del calore emanato dalle fiamme.

Le forze dell’ordine, tra cui la Polizia di Stato, erano presenti sul luogo per gestire la situazione e indagare sulle cause dell’incidente. Questo evento ha messo in luce l’importanza della vigilanza e della sicurezza nelle aree pubbliche.