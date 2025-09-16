Pesaro, Vitrifrigo Arena: annunciati i grandi concerti del 2025-2026 con Mengoni, Giorgia e Renato Zero

La Vitrifrigo Arena di Pesaro si prepara a un anno di grande musica e spettacoli: il sindaco Andrea Biancani ha annunciato oggi un calendario ricco di eventi imperdibili, con star del calibro di Marco Mengoni, Giorgia e Renato Zero pronte a infiammare il pubblico marchigiano.

Attraverso un post sui social, il primo cittadino ha condiviso l’elenco dei concerti già confermati, sottolineando l’importanza dell’arena come polo attrattivo per il turismo e l’intrattenimento. “I #concerti già in calendario alla #VitrifrigoArena” ha scritto Biancani, elencando le date e gli artisti in arrivo.

Il programma stellare

Ecco i dettagli degli appuntamenti:

Marco Mengoni il 21 e 22 ottobre 2025;

il 21 e 22 ottobre 2025; Giorgia il 12 dicembre 2025;

il 12 dicembre 2025; Olly il 13 marzo 2026;

il 13 marzo 2026; Renato Zero il 28 marzo 2026;

il 28 marzo 2026; Notre Dame de Paris dal 24 al 26 aprile 2026;

dal 24 al 26 aprile 2026; Blanco il 16 maggio 2026.

Un boost per Pesaro e il territorio

La Vitrifrigo Arena, già nota per aver ospitato eventi di livello nazionale e internazionale, si conferma un asset strategico per la città. Con questi concerti, Pesaro punta a richiamare migliaia di visitatori, unendo musica, cultura e turismo in un mix vincente.

L’annuncio del sindaco Biancani arriva in un momento di grande fermento per la programmazione culturale pesarese, con l’obiettivo di rendere la città un punto di riferimento per gli appassionati di live music. Biglietti e ulteriori dettagli saranno presto disponibili sui canali ufficiali dell’arena e degli artisti.

Non resta che attendere: Pesaro è pronta a vibrare al ritmo dei suoi idoli!