Peschereccio affonda a Rimini: due naufraghi salvati in mare

Un incidente si è verificato questa mattina al largo di Rimini, coinvolgendo un peschereccio di circa 10 metri che stava rientrando al porto. L’imbarcazione, che transitava nelle acque dell’Adriatico, si è improvvisamente capovolta all’altezza del Rockisland, per cause ancora in fase di accertamento.

Secondo le prime ricostruzioni, il peschereccio ha iniziato ad imbarcare acqua, con i motori che si sono spenti e la barca che si è ribaltata sul fianco sinistro. A bordo si trovavano due persone, che sono state prontamente recuperate da un altro peschereccio che si trovava nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti immediatamente i mezzi della Capitaneria di Porto, tra cui una motovedetta e un gommone, che hanno supportato le operazioni di salvataggio.

Per ora, non si registrano conseguenze gravi per i due pescatori coinvolti. Le autorità marittime stanno conducendo indagini per chiarire le cause dell’incidente.