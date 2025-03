Philippe Lazzarini (UNRWA): “Immediato cessate il fuoco” (Rubrica internazionale a cura del giornalista referente Onu, David Oddone)

“Acqua? Pane?” Queste erano le domande sulle labbra di ogni bambino che ho incontrato a Gaza la scorsa settimana, mentre visitavo uno dei rifugi dell’UNRWA a Rafah. Sono stato il primo alto funzionario delle Nazioni Unite ad entrare a Gaza dal 7 ottobre, giorno in cui i militanti di Hamas hanno ucciso più di 1.400 civili israeliani. In oltre 30 anni di lavoro in zone di conflitto, l’incontro con questi bambini disperati è stato uno dei più tristi della mia carriera.

Non ne dimenticherò mai i volti. Mentre ascoltavo le loro storie, dovevo continuare a ricordare a me stesso che ci trovavamo all’interno di una scuola trasformata in un rifugio, un luogo che in tempo di pace è un luogo di apprendimento, di risate e di gioco. Il Ministero della Sanità di Gaza riferisce che più di 4.000 dei civili uccisi in questa guerra sono bambini. Questo bilancio di un mese è superiore al numero di bambini uccisi in tutti i conflitti nel mondo in un dato anno dal 2019.

Fuori dal rifugio, il mondo sta diventando molto buio per i palestinesi di Gaza. A causa dell’assedio in corso, non ci sono cibo, acqua, medicine o carburante. I mercati sono quasi vuoti. Gli aiuti che arrivano via camion attraverso Rafah sono molto meno di quelli necessari. I servizi municipali si stanno sgretolando. L’acqua delle fogne riempie le strade. La gente fa la fila per ore nelle panetterie. Presto arriverà l’inverno e molti potrebbero morire di fame.

Con Gaza City circondata, le Forze di Difesa Israeliane stanno istruendo i civili che ancora rimangono a spostarsi nelle zone meridionali della Striscia di Gaza. Ma nemmeno lì sono al sicuro. Più di 700.000 persone vivono in circa 150 edifici dell’UNRWA nella Striscia di Gaza. Mentre scrivo, quasi 50 di questi edifici hanno subito danni e alcuni sono stati colpiti direttamente. Novantanove colleghi dell’UNRWA sono stati uccisi.

Per molti palestinesi, questo esodo ricorda lo sfollamento originario di oltre 700.000 persone dalle loro città e villaggi nel 1948, noto anche come Nakba (“catastrofe” in arabo). Hanno letto di un libro bianco del governo israeliano che suggeriva la loro espulsione nel Sinai. Le loro paure si aggravano quando sentono un politico israeliano definire i gazani “animali umani” – un linguaggio disumanizzante che non pensavo di sentire nel XXI secolo.

Il Segretario di Stato americano Antony Blinken aveva ragione a mettere in guardia gli israeliani questa settimana, insistendo sul fatto che “non ci sarà alcun trasferimento forzato di palestinesi da Gaza”. Né ora, né dopo la guerra”. Dovrebbe andare oltre e chiedere un immediato cessate il fuoco umanitario. L’assedio di Gaza deve finire e gli aiuti umanitari devono poter affluire senza restrizioni nella Striscia di Gaza.

Questo deve essere fatto in nome dei diritti umani fondamentali. Ma dovrebbe essere fatto anche per evitare una calamità ancora più grande. La punizione collettiva inflitta ai civili di Gaza si sta estendendo alla Cisgiordania, dove le persone sono state costrette a lasciare le loro terre o peggio, senza alcun motivo se non quello di essere palestinesi. Questo rischia di allargare la guerra e di incendiare l’intero Medio Oriente.

L’attuale corso scelto dalle autorità israeliane non porterà la pace e la stabilità che sia gli israeliani che i palestinesi vogliono e meritano. Radere al suolo interi quartieri non è una risposta ai gravi crimini commessi da Hamas. Al contrario, sta creando una nuova generazione di palestinesi addolorati che probabilmente continueranno il ciclo di violenza. La carneficina deve semplicemente cessare.

Philippe Lazzarini, Commissario generale dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA)

(Rubrica internazionale a cura del giornalista referente Onu per San Marino, David Oddone)

@UN Photo/Rick Bajornas