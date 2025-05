Piangipane, Ravenna. La Biblioteca “Fuori…legge” compie 30 anni: festa e laboratori per tutta la comunità

Trent’anni di cultura, socialità e partecipazione. La Biblioteca “Fuori…legge” di Piangipane festeggia il suo trentesimo compleanno con un pomeriggio di eventi dedicati a tutte le età, in programma mercoledì 28 maggio. Una ricorrenza importante per un presidio culturale diventato nel tempo un punto di riferimento per l’intera comunità locale.

I festeggiamenti prenderanno il via alle ore 16 con un laboratorio creativo curato da Fatabutega, pensato per bambine e bambini dai sei anni in su. Un’attività che unisce gioco, manualità e narrazione per stimolare fantasia e creatività.

Alle 17 spazio alla memoria collettiva con “Ti racconto la biblioteca com’era”, un incontro in cui i volontari e le volontarie dell’associazione “Il mosaico di idee” ripercorreranno, attraverso aneddoti e testimonianze, la storia della biblioteca, intrecciata a quella del quartiere.

A chiudere la giornata, alle 18, sarà un momento conviviale offerto dalla Pro loco di Piangipane: una merenda per tutti i partecipanti, occasione per condividere e rafforzare il senso di appartenenza.

Dal 2019 la biblioteca è ospitata nella nuova sede in piazza XXII Giugno n. 9, accanto alla scuola primaria “Balella” e alla secondaria “Casadio”, e svolge anche la funzione di biblioteca scolastica, pienamente integrata nella vita educativa del territorio.

Nata nel 1994 grazie all’impegno del Servizio decentramento del Comune di Ravenna e con il fondamentale contributo della comunità e della Pro loco, “Fuori…legge” ha sempre rappresentato un presidio culturale attivo e inclusivo. Nel solo 2024 ha registrato 10.990 presenze e 7.250 prestiti, offrendo un servizio gratuito che comprende libri, fumetti, giochi da tavolo e materiale multimediale, oltre a eventi e attività per ogni fascia d’età.

Un anniversario che celebra non solo la longevità dell’istituzione, ma anche il valore della cultura come bene condiviso.