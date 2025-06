Piccoli Stati, Grandi Relazioni: 1935-2025 . 90 Anni di Diplomazia tra San Marino e Monaco … di Elisabetta Righi Iwanejko * Cavaliere dell’Ordine dei Grimaldi

Lungo tutto il tragitto, “la Missione fu fatta oggetto delle festose accoglienze della nostra ospitale popolazione che accorse alle stazioni in massa a Serravalle, a Torraccia, a Domagnano, a Borgo, a Citta?.” L’articolo prosegue illustrando tutte gli incontri previsti dal rigoroso Cerimoniale dell’epoca da cui emerge il rispetto e l’abilita? diplomatica di entrambe le rappresentanze istituzionali. Fin da allora presente, come oggi, il perseguimento di una politica di consolidamento dei rapporti per condividere le reciproche opportunita? e definire strategie comuni.

Il 29 febbraio 1936, viene concesso l’exequatur al primo Console del Principato di Monaco presso San Marino, il sammarinese Gino Zani, che inizia cosi? la serie dei concittadini che assumono in Repubblica la prestigiosa rappresentanza onoraria del Principato.

Incarico che ho avuto l’onore di ricoprire per un lungo periodo, dal 1991 al 2005, nominata da S.A.S il Principe Sovrano Ranieri III con la funzione di Console Generale impegnata a progettare e realizzare il rafforzamento di questa coesione con una presenza che non fosse solo di testimonianza, ma attiva ed efficace.

Con questo breve ma importante ricordo del passato, desidero non solo celebrare il 90° Anniversario delle relazioni bilaterali ma esprimere un augurio per il futuro indirizzato alla condivisione delle principali sfide che vedono protagonisti i Piccoli Stati senza dimenticare l’ improrogabile necessita? di motivare tutto il corpo diplomatico sammarinese valorizzando le professionalita? delle rappresentanze e indicando soprattutto degli obiettivi e dei compiti precisi, in modo tale da favorire una nostra maggiore integrazione in campo internazionale e portare alla nostra Repubblica di San Marino nuove opportunita? di sviluppo.

Le relazioni tra piccoli Stati come San Marino e il Principato di Monaco dimostrano che la diplomazia non si misura in grandezza territoriale, ma nella capacita? di costruire legami duraturi, fondati su valori condivisi come la sovranita?, la cooperazione e il rispetto reciproco. In un mondo dominato dai grandi, le piccole nazioni insegnano che l’equilibrio internazionale si costruisce anche con gesti simbolici e alleanze storiche.

Elisabetta Righi Iwanejko * Cavaliere dell’Ordine dei Grimaldi