Pietracuta. Incendio in un campo di via Torriana: intervento dei Vigili del Fuoco

Oggi nel primo pomeriggio, un incendio si è sviluppato in un campo situato in via Torriana, nella zona di Libiano. Le fiamme sono scoppiate mentre si stavano preparando balle di fieno, alimentate dalle alte temperature di questa giornata. Il fuoco si è rapidamente esteso alle sterpaglie circostanti, mettendo a rischio sia l’area di lavoro sia alcune abitazioni vicine, che non sono state coinvolte nel rogo.

Sul luogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco con due squadre, composte da sette operatori e tre mezzi antincendio. Con un intervento tempestivo, il mezzo agricolo impiegato per il trattamento del fieno è stato messo in sicurezza. Le operazioni di spegnimento e contenimento sono ancora in corso per evitare ulteriori sviluppi.

Aggiornamenti nelle prossime ore.