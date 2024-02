Pillole da Naturhouse. Per Dimagrire, Inizia Dalla Cena

La Cena: il Pasto Cruciale per il Controllo del Peso

Se vuoi perdere peso, è essenziale prestare attenzione alla cena, il pasto che più di tutti può influenzare la tua linea. Ma perché è così significativa? Le calorie consumate a cena hanno un impatto diverso rispetto a quelle assunte in altri momenti della giornata. Ad esempio, un panino al mattino può essere un alleato del dimagrimento, ma alla sera potrebbe trasformarsi in grasso in eccesso. Questo è dovuto al rallentamento del metabolismo e alla tendenza della glicemia a salire più rapidamente di sera.

Controlla i Picchi Glicemici alla Sera

La cena dovrebbe rappresentare il 25-30% del tuo apporto calorico giornaliero. In una dieta ipocalorica da 1500 calorie, significa non superare le 450 calorie in questo pasto. Ma non è solo la quantità a contare: la composizione del pasto è cruciale. Una cena ideale dovrebbe essere leggera e facile da digerire, evitando di sovraccaricare lo stomaco e garantendo un buon riposo notturno, ma allo stesso tempo fornire un equilibrio di carboidrati, proteine e grassi.

Scegli le Verdure Cotte per la Sazietà

Per garantire la sazietà, sfrutta il potere delle fibre. Tuttavia, di sera, le fibre dovrebbero essere “delicate” per evitare gonfiori e non rallentare il lavoro depurativo dell’intestino. È meglio limitare le insalate e le verdure crude, preferendo quelle cotte, che contengono fibre più gentili.

Evita i Dolci a Cena

Un ultimo consiglio riguarda i dessert: gli zuccheri semplici che contengono difficilmente verranno utilizzati durante il riposo notturno, aumentando così il rischio di trasformarsi in grasso.

