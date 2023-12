Pillole da NaturHouse: Preparati alle Feste con Antiossidanti e Salute!

Sta arrivando dicembre e con lui anche il Natale e tutte le mangiate in compagnia.

Per vivere al meglio le festività natalizie senza la paura di prendere qualche chilo, ecco alcuni consigli:

Per chi già sta seguendo un percorso nutrizionale. L’unico Consiglio è quello di continuare e mantenere le sane abitudini già acquisite e consolidate.

Per chi invece non sta seguendo un percorso nutrizionale, ha senso iniziare a seguire un piano alimentare in questo periodo dell’anno ?

Assolutamente sì, non è mai il momento sbagliato per iniziare un percorso nutrizionale non solo per arrivare a Natale con uno o 2 kg in meno, ma anche e soprattutto perché seguire un’alimentazione sana ed equilibrata ci permette di ridurre l’appetito e di essere più consapevoli delle nostre esigenze nutrizionali, in modo tale da saper distinguere tra la fame vera e la voglia di mangiare qualcosa.

Inoltre, iniziando a mangiare cibi più sani, meno lavorati e meno dolci, abitueremo il nostro corpo a ricercarli meno, riducendo e rallentando quel

circolo vizioso del dolce che ama dolce.

Prediligere alimenti antiossidanti per sfruttare al massimo queste proprietà durante le festività, è consigliato inserire nella dieta alimenti ricchi di antiossidanti come broccoli, tè verde, pomodori, carciofi, frutta secca, carote, spinaci, legumi, mele, cannella, cacao, frutti rossi, aglio, uva rossa e latticini/uova

I Consiglio più grande che possiamo dare noi nutrizionisti è sicuramente quello di riprendere subito nei giorni successivi o di mantenere nel limite del possibile, anche nei giorni di festa, tutte le sane abitudini alimentari e di allenamento che sono state acquisite. Vedrete che non saranno solo tre giorni festivi a rovinare un percorso nutrizionale più duraturo o iniziale che sia.

Naturhouse San Marino

Naturalestarebene