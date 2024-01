Pillole da Naturhouse: ritrovare il benessere dopo le feste

Con la fine delle festività, non è insolito sentirsi un po’ più appesantiti e gonfi, una condizione comune dopo i piaceri della tavola natalizia. Ma niente paura, spesso non si tratta di un aumento di peso persistente, bensì di una semplice ritenzione idrica.

Il primo passo per rimettersi in carreggiata è riscoprire un’alimentazione equilibrata: ridurre il consumo di alcol, cibi grassi e zuccheri raffinati è essenziale. Invece, accogliamo nella nostra dieta alimenti nutrienti e leggeri. Valorizziamo le zuppe, le tisane, le carni magre, il pesce bianco e i cereali integrali come orzo, avena e farro, senza dimenticare la pasta integrale e i legumi.

Una dieta variegata ed equilibrata, accompagnata dal limitare l’alcol e gli zuccheri raffinati, è il nostro biglietto verso il benessere. E non trascuriamo l’attività fisica: anche soltanto mezz’ora di camminata al giorno può fare miracoli per la nostra salute.

Per accelerare il processo di eliminazione dei liquidi in eccesso, possiamo avvalerci di tisane detossinanti e di integratori come il nostro Drenanat Plus, un ottimo drenante consigliato da Naturhouse per il periodo post festivo.

Riprendendo queste sane abitudini, non solo ci sentiremo più leggeri, ma diremo addio ai chili accumulati durante le festività. Più velocemente ristabilirai queste pratiche, più prontamente riuscirai a recuperare la tua forma ottimale.