Pinarella, investita in spiaggia: sarà interrogato domani il 54enne alla guida della ruspa: aveva già una condanna per omicidio stradale

È stato convocato per la giornata di domani, venerdì, il 54enne che si trovava alla guida della ruspa coinvolta nell’incidente costato la vita a Elisa Spadavecchia, 66 anni, travolta sabato scorso sulla battigia di Pinarella di Cervia. L’uomo, Lerry Gnoli, è attualmente indagato per omicidio colposo.

A preoccupare gli inquirenti non è soltanto la dinamica dell’accaduto, ma anche il profilo del conducente: al momento del fatto, Gnoli guidava con la patente revocata. Il documento gli era stato tolto dopo una condanna definitiva a due anni e sei mesi per un precedente omicidio stradale avvenuto nel 2022, aggravato dalla positività alla cocaina.

Il fascicolo è affidato alla pm Lucrezia Ciriello, che ha già avviato l’ascolto di testimoni legati all’affidamento dell’appalto per i lavori in spiaggia. Obiettivo: chiarire se vi siano state irregolarità nella catena di responsabilità e nei controlli sul personale operativo.

Intanto, sul fronte umano, il tentativo di Gnoli di esprimere un gesto di pentimento non è andato a buon fine: avrebbe voluto far pervenire una lettera di scuse al marito della vittima, ma quest’ultimo – rappresentato dall’avvocata Carlotta Mattei – ha preferito non riceverla.

L’interrogatorio di domani potrebbe rappresentare un passaggio decisivo per definire le responsabilità in una vicenda che ha scosso profondamente residenti e turisti.