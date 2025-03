Pirata della strada in fuga dopo aver travolto un motociclista. La Polizia Locale di Cesena è alla ricerca del responsabile

Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi lungo via Dismano, all’altezza dello stabilimento “Orogel”.

Un’auto ha travolto un motociclista per poi fuggire senza prestare soccorso, un comportamento che potrebbe configurarsi come omissione di soccorso. L’incidente è avvenuto intorno alle 13:30, quando uno scooter guidato da un uomo di 54 anni, residente a Cesena, è stato violentemente tamponato da un’utilitaria di colore nero. A seguito dell’urto, il motociclista è stato sbalzato sull’asfalto, mentre l’auto responsabile ha proseguito la sua corsa in direzione nord, senza fermarsi a soccorrere la vittima.

La Polizia Locale di Cesena è immediatamente intervenuta sul posto per ricostruire la dinamica dell’incidente e ha avviato le ricerche del pirata della strada. Gli agenti stanno cercando di identificare l’automobile fuggita e invitano chiunque abbia informazioni utili a farsi avanti.