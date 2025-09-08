Pirata travolge e uccide un ragazzino di 13 anni, il papà: «Hai rovinato una famiglia, costituisciti»

Stefano Angonese è morto a 13 anni dopo essere stato travolto da un’automobile. Il ragazzino era a piedi. Il guidatore si è dato alla fuga. L’incidente è avvenuto verso le 20:30 di ieri sera (7 settembre) a Tortima di Lusiana Conco, sull’Altopiano di Asiago (Vicenza).

La vittima e un amico stavano camminando per andare alla sagra paesana di Rubbio, quando sono stati investiti. Il coetaneo di Stefano è stato sbalzato su un fosso riportando solo lievi ferite.

L’incidente e i soccorsi

I medici del Suem 118, arrivati sul posto, hanno cercato di rianimare Stefano Angonese ma non c’è stato nulla da fare. Gli accertamenti e le indagini per individuare l’auto pirata sono condotte dai carabinieri.

L’allarme è stato lanciato immediatamente dai residenti della zona, che hanno sentito un forte colpo provenire dalla strada. I carabinieri, intervenuti sul posto con una pattuglia, sono al lavoro per raccogliere le informazioni necessarie e individuare il responsabile.

Moreno Angonese, papà del tredicenne ucciso, ha lanciato un appello al pirata: «Costituisciti alle autorità, hai rovinato una famiglia», ha detto a Rainews.

